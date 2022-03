Landsberg

Neun Stunden Wartezeit: Mann aus Windach kritisiert Klinikum Landsberg

Plus Ein Windacher prangert das deutsche Gesundheitssystem an. Denn seine kranke Frau muss etliche Stunden in der Notaufnahme in Landsberg verbringen, bevor sich ein Arzt um sie kümmert. Das sagt der Klinik-Vorstand zu dem Fall.

Von Vanessa Polednia

Viele vertröstete Stunden im Krankenhaus, wenig Personal und entnervte Patientinnen und Patienten. Reinhard Leker, ein LT-Leser aus Windach, berichtet von Verhältnissen im Klinikum Landsberg, die ihn am deutschen Gesundheitssystem zweifeln lassen. Er schildert den Fall seiner Frau, die stundenlang auf eine Behandlung warten musste. Was man im Klinikum zu den Vorwürfen sagt.

