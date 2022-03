Landsberg

Malik Harris aus Landsberg singt beim ESC: Was er zu seinem Erfolg sagt

Plus Mit Malik Harris startet ein Landsberger für Deutschland beim Eurovision Song Contest. Im Historischen Rathaus wird der Musiker von Fans, Familie und der Oberbürgermeisterin empfangen. Was er zu seinem Erfolg sagt.

Von Vanessa Polednia

Vor vier oder fünf Wochen habe ein Fernsehteam bei der Stadt Landsberg angerufen und um eine Dreherlaubnis gebeten, erinnert sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). „Wir wollen etwas für den ESC drehen“, habe man ihr mitgeteilt. Am Freitagabend sahen bis zu 4,3 Millionen Zuschauer das Ergebnis des Einspielers, der Malik Harris in seiner Heimatstadt zeigt. Das Video liefert einen Blick auf Landsberg aus der Vogelperspektive und Harris’ Leben. Der 24-Jährige tritt im Mai nach am Freitag gewonnenem Vorentscheid für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

