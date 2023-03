Ein Spiegeltisch bringt das Deckengemälde in der Klosterkirche näher

Der Verschönerungsverein Landsberg spendet der Klosterkirche einen Spiegeltisch. Durch diesen soll das kulturelle Erlebnis noch intensiver werden.

Mithilfe eines Spiegeltisches ist es ab sofort möglich, das Deckengemälde von Johann Baptist Bergmüller (1765/66) in der Klosterkirche (Ursulinenkirche) in Landsberg aus nächster Nähe zu betrachten. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Gespendet wurde der Spiegeltisch demnach vom Verschönerungsverein Landsberg e.V., der hierfür finanzielle Unterstützung von der Sparkassenstiftung erhalten hatte.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) dankte bei der Übergabe des Spiegeltisches Axel Flörke, dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins: „Mit dem Spiegeltisch ist das kulturelle Erlebnis in unserer Klosterkirche noch intensiver und beeindruckender. Die Schönheit des Deckengemäldes, das die Schülerinnen in Rokoko-Kleidern zusammen mit den Ursulinen und Landsberger Bürgerinnen und Bürgern zeigt, kann damit noch besser als zuvor bewundert werden.“

Die Klosterkirche ist für ihr Deckengemälde bekannt und stellt einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes der Stadt Landsberg dar. Bislang war es laut der Pressemitteilung jedoch schwierig, das Gemälde, das sich hoch oben an der Decke befindet, anzuschauen. (AZ)

