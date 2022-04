Eine Toilette in der Landsberger Altstadt für alle Bedürfnisse

In Landsberg gibt es dank engagierter Eltern nun eine Toilette mit Spezialausrüstung für Mehrfachbehinderte.

Öffentliche Toiletten sind für unsere Gesellschaft selbstverständlich. Ebenso sind Wickeltische für Babys und Behinderten-WCs mittlerweile an vielen Orten zu finden. Doch für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und Pflegende sind normale Behinderten-Toiletten oft ungeeignet. Eine umgerüstete Sanitäranlage in der Schlossberg Parkgarage in Landsberg verschafft nun Abhilfe. Sie ist damit die Erste ihrer Art im Landkreis Landsberg.

Eltern engagieren sich für "Toilette für alle" in der Landsberger Altstadt

Meike Wunder und Stephanie Burghart wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig sogenannte „Toiletten für alle“ sind. Beide sind Mütter mehrfachbehinderter Kinder im Teenageralter und brauchen deshalb einen öffentlichen Ort, der es ihnen ermöglicht, die Heranwachsenden zu wickeln und gegebenenfalls umzuziehen. Durch den Umbau der sanitären Einrichtungen in der Parkgarage gibt es jetzt einen Raum für Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen, für die Standard-Behindertentoiletten keine geeignete Ausstattung bieten. Die „Toilette für alle“, eine Maßnahme der Stiftung Leben, hat dagegen eine höhenverstellbare Sicherheitsliege und einen Personen-Lift zum Transfer vom Rollstuhl auf die Liegen.

So sieht die Behinderten-Toilette in der Parkgarage Schlossberg nach der Umrüstung aus. Foto: Christian Rudnik

Dank dieser Umrüstung müssten Menschen im Rollstuhl nicht mehr auf den Boden gelegt werden, betonen die beiden Frauen, die in CSU-Stadträtin Barbara Juchem und ihrem Kollegen Jonas Pioch (Landsberger Mitte) Mitstreiter für das Projekt gefunden haben. „Die Nutzergruppe ist viel größer, als man denkt“, so Pioch über die Bedeutung der neuen Anlage. Umgesetzt haben die Maßnahme die Stadtwerke Landsberg als Betreiber der Parkgarage. Die Kosten in Höhe von 10.000 Euro hat die Stadt finanziert. Die Sanitäranlage ist durchgehend per Euro-WC-Schlüssel zu öffnen – einem einheitlichen System für behindertengerechte Anlagen.

