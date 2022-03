Landsberg

17:11 Uhr

Eine Zwischenlösung für den Hinteranger in Landsberg

Plus Die Fahrbahn im Hinteranger in Landsberg muss dringend saniert werden. Dafür ist eine vierwöchige Sperrung notwendig.

Von Vanessa Polednia

Seit Jahren kritisieren Anwohner, Radfahrerinnen und Stadträte den schlechten Zustand und das hohe Verkehrsaufkommen (9000 Fahrzeuge pro Tag) in der nördlichen Altstadt in Landsberg. Im Bauausschuss der Stadt wird daher am Mittwoch ein Sanierungskonzept für den Hinteranger vorgestellt. Als Zwischenlösung sollen ein asphaltierter Fahrbahnstreifen und ein markierter Radweg noch in diesem Jahr entstehen.

