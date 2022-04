Einsatz: Brand im Landsberger Inselbad

Viele Feuerwehren rücken am Dienstagnachmittag im Landsberger Inselbad an. Im Keller brennt es.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zum Landsberger Inselbad alarmiert worden. Nach ersten Angaben war es dort zu einem Brand im Keller gekommen.

Aktuell wird das Landsberger Inselbad für den Saisonstart, der traditionell am 1. Mai jedes Jahr ist, herausgeputzt. Am Dienstagnachmittag kam es schließlich aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Nach Angaben von Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Markus Obermayer brach das Feuer in einem Keller aus. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus dem gesamten Landkreis wurde alarmiert. Wie hoch der genaue Schaden ist und was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag ist im Landsberger Inselbad ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Christian Rudnik

