Landsberg

06:00 Uhr

Gelungener Einstand für Konzertmeister Matthias Well bei Neujahrskonzert

Plus Die Landsberger Salonmusik begrüßt das neue Jahr unter der Leitung eines neuen Konzertmeisters. Moderator Herbert Hanko setzt auch eigene Akzente.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Einen Satz, mehr brauchte Moderator Herbert Hanko beim diesjährigen Neujahrskonzert der „Landsberger Salonmusik“ im vollbesetzten Festsaal des Historischen Rathauses nicht, um das Publikum für sich zu gewinnen: „Es ist ja einige Zeit her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber Sie haben sich überhaupt nicht verändert.“ Damit waren Epidemie und zweijährige Zäsur abgehandelt, ohne das Wort Corona überhaupt in den Mund genommen zu haben und es gelang dem Grandseigneur der gepflegten Unterhaltung auch gleich noch der Dreh hin zu einem kleinen Kompliment, mit dem er sich wie beiläufig in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer plauderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

