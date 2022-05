Landsberg

05:54 Uhr

Geschenk zum Muttertag: Etwas fürs Auge oder lieber Texte mit Tiefgang?

Plus Viele sind noch auf der Suche nach einem passenden Muttertagsgeschenk. Das LT gibt Tipps für Unentschlossene. Wo sogar am Sonntag Blumen erhältlich sind.

Von Oliver Wolff

Denkt man an ein Geschenk für seine Mutter, kommen den meisten als Erstes Blumen in den Sinn. Markus Pfleger von „Blumen Design“ in Landsberg hat für dieses Wochenende alles vorbereitet. Es gibt eine große Auswahl an Blumensträußen und Gestecken. Der 32-jährige Florist erzählt, was heuer besonders gefragt ist und was er Kurzentschlossenen empfiehlt. Auch andere Geschäfte sind vor dem Muttertag beliebte Anlaufstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

