Landsberg

vor 19 Min.

Große Hits und berührende Szenen aus der Welt der Musicals

Die Show „World of Musicals“ war in Landsberg zu Gast und überzeugte das Publikum.

Plus Im Sportzentrum gibt es einen faszinierenden Streifzug durch die Musical-Geschichte. Im Rampenlicht steht auch der Landsberger Jugendchor.

Von Hertha Grabmaier

Schon die Ouvertüre konnte als Auftakt nicht stimmiger sein: Mit „Sei hier Gast“ aus „Die Schöne und das Biest“ begrüßten die Mitwirkenden der großen Bühnenshow, die Besucherinnen und Besucher, um gleich die Glanznummern aus „Der König der Löwen“ und „Arielle“ dranzuhängen. Der Veranstalter, die Reset Production aus Gera, war nicht zum ersten Mal in Landsberg und hat sich hier mit seinen Akteuren und großartigen künstlerischen Darbietungen bereits einen Namen erworben. Dem Autor und Regisseur Kolja Schallenberg gelang mit seinem Team, zusammen mit dem Choreografen Adam Morley, die beeindruckende Präsentation eines vielfältigen Querschnitts aus der fast hundertjährigen Musical-Geschichte.

Mit aufwendigen Kostümen, passenden Bühnenbildern und spektakulärer Lasertechnik, nahmen sie das von Anfang an begeisterte Publikum mit in die faszinierende Welt der Musicals. Bei den arabischen Nächten aus „Aladdin“ wirbelte schon mal ein fliegender Teppich durch die Lüfte, auf dem das zauberhafte Gesangspaar für alle Zeit in seiner Welt bleiben wollte. „Superkalifragilistischexpialigetisch“ aus „Mary Poppins“ verführte die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits zum Mittanzen und zu den flehenden Songs aus „Les Miserables“ wurden blutrote Fahnen geschwungen. Auf Geheiß der Performer zückten die Besucherinnen und Besucher gerne ihre Handys, um mit den Taschenlampen zu Starlight Express und den Erinnerungen aus „Cats“ einen nächtlichen Sternenhimmel auch vor die Bühne zu zaubern.

