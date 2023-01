Im Rathaus ist eine Kinderbildausstellung der Lebenshilfe zu sehen

In der Rathausgalerie in Landsberg werden erstmals Kinderbilder ausgestellt. Kulturreferent Axel Flörke lobt die jungen Künstlerinnen und Künstler.

Premiere in der Rathausgalerie im Foyer des Historischen Rathauses in Landsberg: Erstmals werden dort Kinderbilder ausgestellt – und die sind "vom Feinsten", wie Kulturreferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) bei der Vernissage betonte. "Ihr habt da was ganz Tolles gemacht", lobte er die jungen Künstlerinnen und Künstler aus der Heilpädagogischen Tagesstätte 2 der Lebenshilfe Landsberg.

Flörke freut sich stets, wenn "junge Leute an bildende Kunst herangebracht werden". In der Kunsttherapeutin Cathrine Hölzel, mit der Flörke schon mehrfach zusammengearbeitet hat, haben die Kinder und Jugendlichen die perfekte Anleiterin und Begleiterin gefunden.

Sie schaffte es, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler sich nicht allein ihre Lieblingstiere aussuchten und sich intensiv mit ihnen beschäftigten. Vor allem kamen sie auch dazu, ihre Empfindungen und Gefühle nach außen zu zeigen.

Landsbergs Kulturreferent Flörke: "Jedes Bild spricht für sich"

"Jedes Bild spricht für sich", meinte Axel Flörke und forderte die gut 50 Besucherinnen und Besucher auf, für sich zu schauen, was hinter den Bildern steht. Der junge Künstler Andreas erklärte sein Gemälde gleich selbst: Der Baum ist in Erinnerung an einen Baum in seiner früheren Heimat entstanden, und das kleine süße Backenhörnchen entstammt seiner Fantasie.

Für die passende Musik bei der Vernissage sorgte das Duo Like Amber mit Keyboard- und Celloklängen sowie zweistimmigem Gesang. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 29. Januar, zu sehen. Außerdem finden sich die Bilder im neuen Kunstkalender 2023 der Lebenshilfe Landsberg. (AZ)