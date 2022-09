Landsberg

Jurist, Kunstliebhaber und Politiker: Franz Xaver Rößle wird 75

Landsbergs Alt-Bürgermeister Franz Xaver Rößle feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag.

Plus Der Landsberger Franz Xaver Rößle feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Zwölf Jahre ist er Oberbürgermeisterin seiner Heimatstadt. Für unsere Redaktion blickt er nicht nur auf seine ereignisreiche Amtszeit zurück.

Von Thomas Wunder

Wer Franz Xaver Rößle in diesen Tagen erreichen möchte, muss Glück haben. Der Alt-Oberbürgermeister feiert Geburtstag und hat etliche Termine. Am Mittwoch werden ihn Familie, etliche Freunde und Bekannte besuchen. Mit unserer Redaktion hat er zwei Tage vorher gesprochen und auf seine Jugend in Landsberg, seine Zeit als Richter und Staatsanwalt und seine Amtszeit als Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt von 1988 bis 2000 zurückgeblickt.

