Kleinkunst in Landsberg: s'Maximilianeum bietet einen bunten Mix

Plus Die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum hat ihr Programm für 2022/2023 aufgelegt. Was geboten ist und wie sich die Pandemie auf die Eintrittspreise auswirkt.

Die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum hat ihr Programm für die Saison 2022/2023 aufgelegt. Bei der Vorstellung wurde deutlich, dass der Elan der Organisatoren und Programmgestalter des Vereins ungebrochen ist, trotz Pandemie und daraus resultierender schwieriger Kulturzeiten. Die elf geplanten Veranstaltungen bieten den seit vielen Jahren bewährten Programmmix aus unterschiedlicher Kleinkunst für alle Altersstufen.