Komplizierte Baustelle: Die Saarburghalle bleibt wohl noch länger gesperrt

Plus Im Inneren der Landsberger Saarburghalle ist ein großes Gerüst aufgebaut und ein Zugsystem angebracht. Vermutlich bleibt sie länger zu. Wie es weitergeht.

Seit Ende November ist die Turnhalle in der Katharinenvorstadt - unter den Sportlern Saarburghalle genannt - gesperrt. Kurz zuvor war im Dachtragwerk ein frischer Riss entdeckt worden. Nicht zuletzt wegen der aufwendigen Sicherungsmaßnahmen und immer wieder notwendiger statischer Überprüfungen dürfte das Gebäude noch eine Zeit lang gesperrt bleiben. Unsere Redaktion hat sich bei der Stadt nach dem aktuellen Stand bei der äußerst komplizierten Baustelle erkundigt.

In der Saarburghalle wurde ein Gerüst aufgebaut, um das Gebäude zu sichern.

Dass die Instandsetzung der Saarburghalle eine recht knifflige Angelegenheit werden könnte, wurde bereits während einer Sitzung des Bauausschusses im Dezember ersichtlich. Damals hieß es, dass die Turnhalle nach Vorgaben des beauftragten Statikers bereits von Innen und Außen mittels 3D-Scan vermessen wurde. Die Daten dienten als Grundlage für die erforderlichen baulichen Absicherungsmaßnahmen und für eine komplett neue Statikberechnung der Turnhalle, die dann aber noch von einem unabhängigen Prüfstatiker freigegeben werden musste. Als entlastende Maßnahme wurde vor Weihnachten die Deckenheizung entleert. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen könnte dann mit der Ertüchtigung des Dachstuhls begonnen werden, so der Plan Ende des vergangenen Jahres. Dabei müsste die Dachkonstruktion komplett nach Vorgaben des Statikers verstärkt werden.