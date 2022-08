Landsberg: Anwohner am Krachenberg bekommen kaum Post

Über zwei Wochen bekommen Anwohner am Landsberger Krachenberg nur unregelmäßig Post. Was die Gründe dafür sind.

Rund zwei Wochen lang bekamen Haushalte am Landsberger Krachenberg im vergangenen Monat nur unregelmäßig Post. Laut einem Anwohner, der sich an unsere Redaktion wandte, war die ganze Nachbarschaft betroffen. Was die Gründe dafür sind.

„Tatsächlich war dieser Zustellbezirk die vergangenen zwei Wochen bedauerlicherweise nicht täglich besetzt“, teilt ein Sprecher der Deutschen Post auf Nachfrage mit. „Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“ Erfreulich sei, dass die Zustellung nun wieder wie gewohnt laufe.

"Dünne Personaldecke" bei der Post

Die Post hat offenbar momentan generell mit Personalengpässen zu kämpfen: „Die Personaldecke ist derzeit tatsächlich leider etwas dünn, daher stellen wir auch in dieser Region ein“, so der Sprecher. Hinzu kämen krankheitsbedingte Ausfälle und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen befänden sich im wohlverdienten Urlaub.

