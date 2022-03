Landsberg: Autosalon findet im September auf der Waitzinger Wiese statt

Im September findet auf der Waitzinger Wiese in Landsberg der Autosalon statt. Organisator Helmut Seibold spricht über die Pläne.

Nicht nur für Kunst ist am Wochenende, 17. und 18. September, gesorgt, auch die Fans von schönen und modernen Autos kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Denn hier wird Organisator Helmut Seibold wieder den Autosalon auf der Waitzinger Wiese präsentieren.

„Nach einer Pause werden wir heuer nicht mehr im Frühjahr, sondern im September auf der Waitzinger Wiese die Autohändler von Landsberg präsentieren“, so Seibold, der in diesem Jahr alleine für die Organisation verantwortlich ist. Wolfgang Stütz, mit dem er sehr befreundet ist, werde sich zurückziehen. „Ich mache weiter, solange meine Gesundheit es erlaubt.“

Helmut Seibold freut sich auf den Autosalon in Landsberg. Foto: Alexandra Lutzenberger

Landsberger Autosalon: Es gibt viele Ideen für ein großes Rahmenprogramm

Seibold arbeitet gerade an einem großen Rahmenprogramm, hat viele Ideen – und freut sich auf den Termin im September. „Da gibt es viele Neuerscheinungen. Allerdings werden wir im kommenden Jahr wieder im Frühjahr die Autoshow veranstalten“, blickt er in die Zukunft.

Der Landsberger Autosalon hatte mehr als 5000 Besucher jährlich und erfreute sich in Landsberg einer großen Beliebtheit. Er fand zum 20. Mal im Frühling 2019 statt und wird nun wieder fast alle gängigen Automarken in Landsberg präsentieren. 2019 waren auf 22.000 Quadratmetern Händler von über 20 Automarken zu sehen. Die VR Classic Car Rallye findet heuer aus Termingründen nicht während des Autosalons statt, sondern bereits im Sommer. Helmut Seibold arbeitet bereits an einem alternativen Programm für die Waitzinger Wiese, wie er unserer Redaktion sagte.

