Landsberger organisieren Treffen für ukrainische Flüchtlinge

Plus Im Kreis sind bereits über 500 Menschen aus der Ukraine angekommen. Neben einer Unterkunft und Verpflegung schaffen Gastfamilien Treffpunkte, um aufkommende Fragen zu klären und sich zu vernetzen.

Wer über Nacht aus seinem Leben gerissen wird und sich nach einer strapaziösen Flucht samt Familie in einem anderen Land zurechtfinden muss, dem schwirren viele Fragezeichen im Kopf herum. Das trifft ebenso für engagierte Menschen zu, die die geflüchteten Familien aufnehmen, wie der Landsberger Stephan Krebs berichtet: „Jeden Tag hat man es mit 100 Fragen zu tun.“