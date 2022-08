Landsberg

vor 34 Min.

Für diese Landsberger ist es Liebe auf den zweiten Blick - und das seit 50 Jahren

Plus Christine und Ulrich Kriwet aus Landsberg feiern Goldene Hochzeit. Bekannte haben sich für das bekannte Ehepaar eine besondere Überraschung überlegt.

Von Vanessa Polednia

Als Christine Kriwet am Donnerstagmorgen die Tür ihres Hauses in der Hinteren Salzgasse öffnete, staunte sie nicht schlecht. Ein goldener Teppich und ein Transparent mit der Aufschrift „50 gemeinsame Jahre – Christine und Uli“ zeigen, was das Ehepaar erreicht hat. Denn Ulrich Kriwet und seine Frau feiern heuer Goldene Hochzeit. Eine neue Bank mit Goldplakette und dem Hochzeitsdatum – 4. August 1972 – sowie zwei dekorierte Bäumchen vor dem Eingang komplettieren die Überraschung.

