Landsberg

vor 49 Min.

Liebesgeschichten von der Landsberger Karolinenbrücke

Plus Zum Valentinstag schenken sich viele Paare Rosen. Als Symbol der Zuneigung gelten auch die Schlösser, die Menschen an der Karolinenbrücke in Landsberg befestigen. Einige erzählen ihre Geschichten.

Von Vanessa Polednia

Wer schon einmal über die Karolinenbrücke in Landsberg gelaufen ist, dem sind bestimmt die vielen Schlösser auffallen, die dort im Laufe der Zeit von verliebten Paaren angebracht worden sind. Manche Liebesschlösser werden ihrem Namen in roter Herzform und kursiver Gravur mehr als gerecht, bei anderen handelt es sich um schlichte Vorhängeschlösser ohne Aufschrift und Verzierung. Welche Geschichten stecken wohl dahinter? Das LT konnte die Rätsel teilweise lösen.

