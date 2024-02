Lumpiger in Landsberg: Straßensperren, Halteverbote und mehr

Zum Höhepunkt des Faschings gibt es in der Landsberger Altstadt einiges zu beachten. Die Stadtverwaltung bietet einen Überblick.

Am Lumpigen Donnerstag, 8. Februar, schlängelt sich traditionell ein Gaudiwurm durch die Landsberger Innenstadt. Tausende Teilnehmende und Besucherinnen und Besucher werden an diesem Tag erwartet. Das Faschingstreiben hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. In einer Pressemeldung weist die Stadtverwaltung darauf hin.

Faschingsumzug: Der Faschingsverein Licaria zieht mit Fußgruppen und Wägen in auf folgender Route durch die Stadt: Die Aufstellung des Umzuges findet in der Von-Kühlmann-Straße statt. Der Faschingsumzug startet ab 12.12 Uhr über die Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße , Hauptplatz , Ludwigstraße , Vorderer Anger, Hinterer Anger, Holzmarkt, Herzog-Ernst-Straße , Hauptplatz , Hubert-von-Herkomer-Straße , Karolinenbrücke und zurück zur Von-Kühlmann-Straße . Der Umzug endet voraussichtlich gegen 14 Uhr.

Lumpiger Donnerstag in Landsberg: Halteverbote in der gesamten Altstadt

Halteverbote : Die Stadt weist darauf hin, dass die Halteverbote im südlichen Teil der Von-Kühlmann-Straße mit „Papierfleck“ von 10 bis 15 Uhr gelten und in der gesamten Altstadt innerhalb der Tore und Brücken von 11 bis 24 Uhr gelten. Fahrzeuge , die ab diesem Zeitpunkt noch in diesen Bereichen geparkt sind, werden abgeschleppt. Anwohnern wird empfohlen, ab 10 Uhr außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken. Auch bei der Einfahrt in die Innenstadt und den Hauptplatz werden ab 11.30 Uhr alle Fahrzeuge ohne Ausnahme abgewiesen. Die Tiefgaragen sind auch während der Sperrung erreichbar und geöffnet.

