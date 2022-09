Lust auf Motoren? Das ist beim Landsberger Autosalon geboten

Plus Der Landsberger Autosalon findet nach Corona-Pause wieder statt. Auf 20.000 Quadratmetern gibt es vom Oldtimer bis hin zum E-Scooter viel zu sehen.

Nach einer längeren Pause kommen Autoliebhaber wieder auf ihre Kosten. Denn am Wochenende 17. und 18. September veranstaltet Organisator Helmut Seibold wieder den Landsberger Autosalon auf der Waitzinger Wiese. Dabei handelt es sich bereits um die 21. Auflage.