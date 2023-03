Neues Kabarett über die Endzeit Opas

Keine leichte Kost mit dem Berliner Musikkabarett Duo Pigor & Eichhorn. Dabei beginnt alles ganz locker und flockig.

"Wir sind die Endzeit Opas. Wir sind die letzten Erben des reichen Europas." Was das Berliner Musikkabarett Duo Pigor & Eichhorn zum jüngsten Abend der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum den Besuchern im Stadttheater servierte, war nicht immer leichte Kost. Dabei hatte der Abend so schön locker flockig begonnen. "Kabarett, Kabarett, Kabarett!", sangen die beiden und schwärmten von dem Genre. "Wir sind die Chefs hier, wir können uns frei entfalten.“ Das Publikum ist ebenfalls wichtig: "Wir brauchen Applaus, und Sie entscheiden damit, was im Programm bleibt."

Gendersternchen bekommen ihre kabarettistische Würdigung

Danach ging es im mittlerweile zehnten Programm "Volumen X" erst mal darum, wie mit Fundamentalisten zu diskutieren ist, "ohne den Verstand zu verlieren" oder "die Kunst, recht zu behalten". Dass der Prozentsatz an Idioten quer durch alle Bevölkerungsschichten stets konstant bleibt – so wird es wohl sein. Political Correctness und Gendersternchen bekommen die zustehende kabarettistische Würdigung. Zwischen die humorigen Beiträge beginnt sich schwerere Kost zu mischen. So teilt der für die Texte zuständige Thomas Pigor singend seine Beobachtung mit, dass immer nur Fremde ins Visier der Ordnungshüter gelangen, und fleht "kontrolliert mich, ich bin von hier".

Oder er fordert die soziale Ächtung des SUV seitens der Bevölkerung. Die habe ja schließlich auch fertiggebracht, dass Raucher für ihr Laster nach draußen müssen. In Sachen Klimawandel gibt es eine Wutrede auf Angela Merkel und die CDU, die etliches verschlafen hätten. Zwischendurch verschwindet Pigor mal, und Benedikt Eichhorn, der am Flügel für die stets richtigen Töne musikalischer Art zuständig ist, kann ein wenig lästern über seinen Partner auf der Bühne. Ratlosigkeit zunächst bei Pigors Text "Bitte mach nicht Schluss" zur Melodie eines Edith-Piaf-Chansons: Die Erklärung folgt am Ende. "Das ist die wörtliche Übersetzung vom Französischen ins Deutsche." Die Anleitung zum Packen für den Urlaub ist da doch lustiger. "Check, check, ich fahre weg, weg", heißt es und es folgt eine Auflistung von wichtigen Dingen von der Zahnbürste bis zum Ladekabel. Für alle, die damit so ihre liebe Not haben, empfiehlt Pigor die Homepage des Duos. Dort sei die Liste zu finden. Er hasse Musicals, auch das erfährt das Publikum von Pigor. Dabei hat er doch selbst etliche geschrieben? Das Duo – Pigor aus Nordbayern, Eichhorn aus dem Münsterland – denkt laut über Grundlegendes wie den Begriff Heimat nach, was in der Feststellung endet "Heimat ist da, wo man nicht ist". Die beiden schon etwas gesetzteren Herren Pigor & Eichhorn schließen "Volumen X" mit der Schilderung von Vorzügen der älteren Generation und fordern: "Geht nicht in Rente, bitte! Wir sind doch die letzten Guten!"

