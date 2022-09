Poetry-Slam in Landsberg: Von Energievampiren und Bodyshaming

Plus Beim ersten Poetry-Slam nach der Sommerpause in Landsberg gibt es tiefgreifende Texte. Wer das Publikum im Finale überzeugt hat.

Letztes Sommerferienwochenende, und schon der erste Poetry-Slam des Kreisjugendrings im Landsberger Stadttheater – konnte das bezüglich der Besucherzahlen gutgehen? Es ging gut. Der Theatersaal war zwar nicht ausgebucht, jedoch viel mehr als nur locker gefüllt. Und die Zuhörenden waren nicht nur willens, sich die Texte anzuhören und wohlwollend zu beurteilen. Vielmehr wurden alle Auftretenden stürmisch gefeiert.