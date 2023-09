Prozess in Landsberg wegen Drogenhandel und Körperverletzung

Zwei junge Angeklagte zeigen sich vor Gericht geständig. Einer der Männer ging in einem Fall äußerst brutal vor.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Landsberg gegen die beiden Angeklagten waren erheblich. Ein 19-Jähriger hatte sich wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, in einem Fall in nicht geringer Menge, zu verantworten. Zudem war er, wie der 20 Jahre alte Mitangeklagte, wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Beide sollen in Landsberg mit einem Unbekannten einen Geschädigten gegen eine Parkbank gestoßen und auf einen weiteren am Boden liegenden Geschädigten eingetreten haben. Einer der Geschädigten trug dabei eine Stauchung der Wirbelsäule, vier ausgerenkte Wirbel, der andere mehrere Frakturen und eine Platzwunde am linken Auge davon.

Auf Initiative des Verteidigers des 19-Jährigen, Rechtsanwalt Santosh Ernst Gupta aus München, führten die Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit Verständigungsgespräche. Dabei wurde der Strafrahmen abgesteckt und vor allem, für den Fall eines vollumfänglichen Geständnisses der Angeklagten, festgelegt, dass eine vom Gericht ausgesprochene Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt würde. Durch diese Einigung konnte der Prozess wesentlich verkürzt werden – unter der Voraussetzung, dass nicht neue, bislang unbekannte Umstände dazu kommen, wie Amtsrichterin Sabine Grub als Vorsitzende des Jugendschöffengerichts betonte.

Ein Angeklagter wollte 1,5 Kilogramm Marihuana verkaufen

Nachdem die Verteidiger für ihre Mandanten – Rechtsanwalt Patrick Freutsmiedl für den 20-Jährigen – das geforderte Geständnis vorgetragen hatten, war der Rest Formsache. Das Gericht verurteilte den jüngeren Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Es folgte damit Rechtsanwalt Gupta, der eindringlich gefordert hatte, die Bewährungsstrafe solle ein Jahr und sechs Monate nicht überschreiten. Neben der Körperverletzung war er wegen Drogenhandels angeklagt. Er soll unter anderem mit drei weiteren Personen den Verkauf und die Übergabe von 1,5 Kilogramm Marihuana zum Preis von 8700 Euro vereinbart haben.

Der 20-Jährige erhielt acht Monate auf Bewährung. Bei ihm hatte der Staatsanwalt zehn Monate gefordert wegen der Brutalität, die er gezeigt hatte, als er auf das am Boden liegende Opfer eintrat. Beiden Verurteilten wird für die Bewährungszeit von drei Jahren ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt und die Teilnahme an einem sozialen Kompetenztraining auferlegt. Zugute kam beiden Verurteilten, dass die Taten lange zurücklagen und sie damals erst 16 und 17 Jahre alt waren (daher auch die Anklage vor dem Jugendgericht). Negativ schlug aber zu Buche, dass sie bereits häufig strafrechtlich in Erscheinung getreten waren, sodass man das Vorliegen schädlicher Neigungen bei ihnen bejahen müsse, wenngleich man aufgrund des von ihnen hinterlassenen Eindrucks überzeugt sei, dass sie weitere Straftaten nicht begehen würden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da wegen der erfolgten Verständigung ein Rechtsmittelverzicht gesetzlich ausgeschlossen ist.

