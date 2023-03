Rascheln statt Sprache mit "Ohne Rolf" im Landsberger Stadttheater

Plus Bei "Ohne Rolf" wird geblättert statt gesprochen. Philosophische Themen kommen in Landsberg so überraschend und mit Komik und Leichtigkeit auf die Bühne.

Begonnen haben sie ihre Karriere als Straßenkünstler in Fußgängerzonen, nun sind sie bereits mit ihrem fünften Programm auf Tour und bespielten auch das fünfte Mal das Landsberger Stadttheater - das Schweizer Papierkünstler-Duo Ohne Rolf. Mit ihrem Programm "Jenseits" griffen sie schwere Themen auf, wie den Tod eines nahestehenden Freundes und beleuchten diesen von beiden Seiten.

Wie geht es dem Verstorbenen, wenn ihn der Freund einfach nicht loslassen kann? Und wie geht es dem zurück auf der Erde gebliebenen, sprich bei Ohne Rolf dem zwischen Blättern, Wörtern und Zeilen gebliebenen, die er archivieren will, aber mit der Zeit daran scheitert und ein Konfetti-Shöttli nach dem anderen kippt vor Verzweiflung? Bei Ohne Rolf sprechen Wörter oder kleine Texte auf Blättern, angebracht an Plakatständern. Und so raschelt es auf der Bühne, anstatt dass Sprache erklingt.

Dem Duo aus Luzern reichen in Landsberg ein paar Utensilien

Mimik und Gestik spielen zudem eine große Rolle, große Verkleidung braucht es nicht, lediglich ein paar Utensilien wie Klebeband. Darin will sich Christof mit einer aus Papier ausgeschnittenen Schlinge erhängen, er ist lebensmüde. Klappt nicht. Schnell ist eine Guillotine zurechtgeschnitten, auch dieser Versuch schlägt fehl. Jonas kommt als Gespenst dazu, unsichtbar für seinen Freund, und greift schließlich ein, vereitelt neue Versuche Christofs, aus dem Leben zu scheiden.

Das Duo Ohne Rolf sind Christof Wolfisberg (rechts) und Jonas Anderhub. Foto: Thorsten Jordan

So startete das Luzerner Duo sein Programm, und das Publikum war von Anfang an mit dabei. So gelingt es durch eine Zuschauerin, die als Medium fungiert, den Lebensmüden von seinem Vorhaben abzubringen und den Verstorbenen sichtbar zu machen. Er will dem Freund zur Seite stehen und gemeinsam bringen sie Ordnung in den Papier-Nachlass von Jonas, der in großen Mengen die Bühne bedeckt und finden dabei Antworten auf Fragen wie "Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen."

Es geht um Tod und echte Freundschaft

Zwischen all der Komik geht es mit viel Wortwitz und Wortspiel um Tod und echte Freundschaft, um die Verarbeitung von Trauer und das Abschiednehmen. Da sich bei Ohne Rolf stets alles im Reich von Papier, Text und Schreibutensilien abspielt, bleibt der Umgang damit aber stets heiter und leicht, so bei Christofs Abschiedsrede bei der ad acta-Feier für seinen Freund: Dieser sei ein Blattländer gewesen, zweischriftig aufgewachsen, habe das A1-Format erlangt und sei stets das Papier wert gewesen, auf dem seine Worte geschrieben standen.

Unfreiwillig befördert sich im zweiten Teil des Stückes auch Christof ins Jenseits - und nun geht es um Gott, die eigene Identität und den Sinn der Existenz. Die auf 1000 Plakaten gedruckten kurzen Sätze oder einzelnen Wörter führen auch hier wieder rasant und überraschend durch philosophische Themen, die sonst nur auf viel schwererem Terrain diskutiert werden.