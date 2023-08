Rational baut zusammen mit den Stadtwerken die E-Mobilität aus

Der Landsberger Großküchenausstatter erhöht die Kapazität seiner Ladesäulen. Neben den Stadtwerken sind bei dem Projekt weitere Firmen aus der Region involviert.

Nach etwa einem Jahr Planungs- und Realisierungszeit hat der Großküchenausstatter Rational die Kapazität seiner Ladesäulen für Elektrofahrzeuge um 46 Ladepunkte erweitert. Damit sind nun 52 Ladepunkte am Netz, verteilt auf die drei Werke in Landsberg. Sie werden, wie der gesamte Standort, laut einer Pressemitteilung mit 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke Landsberg versorgt. In naher Zukunft wird ein Teil des Stromes von der firmeneigenen Photovoltaikanlage kommen, die sich gerade im Bau befindet, der andere Teil wird weiter von den Stadtwerken Landsberg bezogen.

Vorausgegangen waren der Inbetriebnahme eine Bedarfsermittlung, die Erweiterung der Dienstwagenrichtlinie um Elektrofahrzeuge, die Konzepterstellung sowie die Suche nach geeigneten Anbietern für Ladeinfrastruktur und Abrechnung der Ladevorgänge. Dem Projektteam um Michael Welzmüller, Leiter Fuhrpark bei Rational, Daniel Anderl, Fuhrparkmanagement, und Roman Peischer, Facility Management, war der Mitteilung zufolge wichtig, dass die Zulieferer möglichst aus der Region, zumindest aber aus Deutschland kommen.

Bei Rational soll die E-Auto-Flotte weiter ausgebaut werden

Als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie setzt Rational bei seiner Flotte, die allein in Deutschland etwa 250 Fahrzeuge umfasst, auf Alternativen zum Verbrenner. Aktuell sind 40 Elektrofahrzeuge in Betrieb oder gerade in Bestellung. „Tendenz steigend“, so Michael Welzmüller. „Das aktuelle Ziel des Fuhrparks ist es, in Deutschland bis zum Jahr 2030 emissionsfrei zu fahren. An dieser Herausforderung werden wir die Dienstwagenrichtlinie in den nächsten Jahren ausrichten.“ Zur Gesamtstrategie gehört auch, international die Fahrzeugflotte schrittweise zu elektrifizieren und entsprechend Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Im Moment ist man beispielsweise in der Planungsphase für die Tochtergesellschaft in Frankreich. Der innerbetriebliche Personenverkehr zwischen den Werken fährt bereits voll elektrifiziert. Jetzt folgen schrittweise die innerbetrieblich eingesetzten Servicefahrzeuge, etwa die des Gebäudemanagements.

Insgesamt sind bei der Firma Rational 52 Ladepunkte am Netz, verteilt auf die drei Werke in Landsberg. Foto: Stadtwerke Landsberg

Die Stadtwerke Landsberg waren bei dem Projekt verantwortlich für Tiefbau- und Elektroarbeiten und sind nun Abrechnungsdienstleister sowohl im Unternehmen als auch bei den Dienstwagennutzern zu Hause. „Die Durchführung dieses nachhaltigen Projekts mit Rational hat uns viel Spaß gemacht“, so Cornelia Schmidt, Abteilungsleitung Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken.

Firmen aus der Region sind an dem Projekt beteiligt

Ebenfalls aus Landsberg kommen die Firma Elektrobau Geier, die die Ladesäulen in das bestehende Stromnetz integrierte, und die Firma Mevolt, die die Standsäulen produzierte. Aus Kaufering unterstützte die Firma Helmer bei der Installation der Wallboxen. Die Wallboxen selbst kommen von der Firma Mennekes aus Kirchhundem in Nordrhein-Westfalen.

Lesen Sie dazu auch

Wie wichtig die Erweiterung der Lademöglichkeiten ist, zeigen laut der Pressemitteilung unter anderem die zahlreichen Anfragen aus der Belegschaft. Daher bietet Rational über die Dienstwagenflotte hinaus seit Mai allen Mitarbeitenden und Gästen die Möglichkeit, ihre E-Fahrzeuge gegen Gebühr vor Ort zu laden. Anstatt eines Fahrzeugs können die Berechtigten auch auf den Dienstwagen verzichten und eine Kompensationspauschale wählen. „Zudem haben alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, ein Bike-Leasing wahrzunehmen, das von Rational finanziell unterstützt wird“, sagt Michael Welzmüller. (AZ)