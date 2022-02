Seine Zeit am Fliegerhorst prägte Johnny Cash

Plus Johnny Cash wäre heute 90 Jahre alt geworden. Auf der „Landsberg Air Base“ wird der Grundstein für seine Musikkarriere gelegt. Nicht nur, weil er nach einem Kinobesuch einen seiner größten Hits schrieb. Eine Spurensuche.

Große Vorhänge verdecken die Leinwand im Kino des Penzinger Fliegerhorsts, davor befinden sich mehrere Sitzreihen. Auf einem der Plätze nimmt im Oktober 1951 der junge US-Soldat Johnny Cash Platz – und Musikgeschichte ihren Lauf.