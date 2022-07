Landsberg

So könnten in Landsberg neue Wohnungen entstehen

Am Schongauer Dreieck (Danziger Platz) in Landsberg entstehen derzeit private Wohn- und Geschäftsräume. Mit der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft möchte die Stadt den Bau neuer städtischer Wohnungen vorantreiben.

Plus Mit der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft sollen in Landsberg neue städtische Wohnungen geschaffen werden. In einem Konzeptpapier wird erklärt, wie das gelingen kann und welche weiteren Vorteile zu erwarten wären.

Von Thomas Wunder

Die Entscheidung, ob die Stadt Landsberg eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründet oder nicht, wurde zwar vertagt, dennoch wurde in der Sitzung des Stadtrats ein Konzeptpapier vorgestellt, das erklärt, wie die Gesellschaft künftig arbeiten könnte, wie viele Wohnungen in den kommenden Jahren geschaffen werden und welche Vorteile sich für die Stadt und ihre Verwaltung ergeben könnten. In der Diskussion äußerten sich Befürworter und Kritiker.

