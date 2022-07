Landsberg

18:01 Uhr

Gute Laune beim Sommerkonzert am IKG Landsberg

Das Sommerkonzert am IKG Landsberg mit Tobias Eglhofer war ein Erfolg.

Plus Die Freude über das Sommerkonzert am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg ist groß.

Von Romi Löbhard

Endlich wieder auftreten, endlich wieder zuhören – dieses Gefühl schwebte über dem Sommerkonzert am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg. Glückliche Gesichter, gute Laune, gespannt-positive Erwartung bei Akteuren und Besuchern gleichermaßen – die Freude über das Konzert nach mehr als zwei Jahren Zwangspause war förmlich zu greifen.

