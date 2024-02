Theater Unbegrenzt beschäftigt sich in seinem neuen Stück mit der Liebe

Das Theater Unbegrenzt spielt bald wieder im Landsberger Stadttheater. Ein großer Schritt in Richtung Aufführung wird bei einem Probenwochenende am Ammersee gemacht.

Nein, echten Eierlikör wird es auch bei den Aufführungen im Stadttheater nicht geben. Aber das Publikum wird von der Szene bei Käthes 80. Geburtstag wohl ebenso begeistert sein wie das Ensemble des Theaters Unbegrenzt beim Probenwochenende in Wartaweil. Drei Tage lang probte es laut einer Pressemitteilung am Ammersee sein neues Stück „Ach, die Liebe! Eine Sommerloch-Komödie“, das am 5. April Premiere feiert.

Die Stimmung ist gut im Probenraum. Immer wieder gibt es Zwischenapplaus und anfeuernde Rufe. Zum Beispiel, wenn Christian Maier sein Gesangssolo oder Peter S. und Rudi T. ihren Pas de deux zeigen. Oder für die Szene im Friseursalon „Strähnen lügen nicht“, als die Kanaldeckel zählende Friseurmeisterin Annegret (Eva Wittenzellner, unter anderem bekannt aus „Rosenheim Cops“) ihren Angestellten so kess und liebestoll bedrängt.

Regisseurin Mirjam Kendler lässt die Szenen wiederholen, gibt einfühlsam Tipps und souffliert, wenn nötig. Sie hat das Stück um den Liebeswirrwarr im kleinen Ort Sommerloch geschrieben und gemeinsam mit dem Ensemble und ihrem Team weiterentwickelt. Es spielt zum größten Teil im Friseursalon, es gibt aber auch Abstecher zum Fernsehen.

Eine Szene aus dem Stück: Friseurin Annegret (Eva Wittenzellner) und ihr Kollege (Christian Maier). Foto: Daniela Hollrotter

Das Wochenende ist anstrengend, macht aber viel Spaß

In der Sendung „Amore“ mimt Richard Oehmann (Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater) den Showmaster. Und er ist begeistert von seinen Mit-SchauspielerInnen: „Es ist wahnsinnig schön mit Menschen wie Moni, Uwe, Fabi, Lisa oder Christian zu proben und auf der Bühne zu stehen. Gegen deren Ausstrahlung ist schwer anzukommen. Ich darf zum Beispiel mit der Moni (Käthe) eine Geburtstagsszene spielen, und die Moni spielt ja nicht mit jedem. Darum ist es mir eine echte Ehre.“

Das Wochenende in Wartaweil ist anstrengend, macht aber viel Spaß. Die Ideen sprudeln nur so, immer wieder wird etwas Neues eingefügt. Außerdem stehen neben den Proben auch ein Lagerfeuer, Ausflüge zum See und eine tolle Verpflegung auf dem Programm. Am Ende hat die ebenso übermütig-lustige wie nachdenklich stimmende, mit vielen kreativen Einfällen versehene Liebeskomödie einen großen Schritt in Richtung Aufführung geschafft.

Die Premiere findet am 5. April um 19.30 Uhr statt, eine weitere Aufführung am 7. April, ebenfalls um 19.30 Uhr. Weitere Infos unter www.theaterunbegrenzt.de, auf Instagram und Facebook. (AZ)