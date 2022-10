ULP Landsberg: So soll die Giebelwand am Sternrad Haus aussehen

Die Giebelwand des Sternrad Hauses auf dem ULP-Gelände in Landsberg soll ein Hingucker werden. Eine Jury hat jetzt einen Gewinner gekürt.

Für die kreative Gestaltung der knapp 300 Quadratmeter großen Giebelwand des Sternrad Hauses im Quartier Am Papierbach in Landsberg hat Investor ehret+klein Anfang April einen Kunstwettbewerb ausgelobt. Bis Ende Juli konnten Künstlerinnen und Künstler ihre Idee für die Fassadengestaltung einreichen. Das Ergebnis: über 80 Entwürfe, die sich auf verschiedenste Weise mit dem Quartier auseinandersetzen. Der Gewinnerentwurf setzt auf Motive aus der Natur.

Die Jury, bestehend aus Vertretern der Ausloberin, der Abteilungsleitung Kultur und Bildung der Stadt, dem Kulturreferenten der Stadt, und einem freischaffenden Streetart-Künstler, habe getagt, um sich eingehend mit den Entwürfen und deren Eignung für die Gestaltung der künftigen Fußgängerzone auseinanderzusetzen, heißt es in einer Pressemeldung des Investors. Aus all den Einreichungen wählte die Jury schlussendlich drei Favoriten aus, von denen der Erstplatzierte den Zuschlag für die Umsetzung des Kunstwerkes erhält. Den ersten Platz belegt das Künstlerkollektiv Video.Sckre.

Das Künstlerkollektiv Video.Sckre erhält als Erstplatzierter den Zuschlag für die Gestaltung der Fassade des Sternrad Hauses auf dem ULP-Gelände in Landsberg. Foto: Video.sckre

Die Jury begründet ihre Entscheidung hierzu wie folgt: "Der Entwurf sowie das Portfolio des Künstlerkollektivs Video.Sckre haben fachlich und gestalterisch überzeugt. Durch die Gestaltung der Fassade mit Motiven aus der Natur wird die massive Gebäudewand in einen anderen Wirkungsraum versetzt, ohne dabei aufdringlich zu wirken." Die Flucht, die sich zwischen den Vögeln, dem Fluss und den Ästen bildet, verleihe dem Werk Tiefe und Plastizität, sodass man geradezu in die Szene hineingezogen werde. Die angestrebte Farbwahl, bestehend aus kräftigen Grün- und Blautönen, wirke beruhigend auf den Betrachter und bilde zugleich einen gelungenen Kontrast zu den eher kühlen Baumaterialien der umliegenden Gebäude und Straßen. "Der Bezug zum Papierbach, in den die Vögel in dem Motiv eintauchen, stellt einen sehr ursprünglichen Bezug zum Quartier und dessen Umfeld her", schreibt die Jury. Ein überzeugender Entwurf, der in den Augen der Jury einen klaren Mehrwert für das Quartier, dessen Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch den Passantinnen und Passanten biete.

Den zweiten Platz belegte der Künstler Matthias Mross, bekannt für seine fotorealistischen Darstellungen von Tieren. Für den dritten Platz benannte die Jury das Künstlerkollektiv Mooz mit ihrem Kunstwerk "Die Papierschöpferin". Die Arbeiten an der Fassade sollen im Frühjahr 2023 starten. Unterstützt wird das Vorhaben mit 13.000 Euro, die dem Preisträger von ehret+klein für die Umsetzung zu Verfügung gestellt werden. (AZ)

