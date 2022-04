Landsberg

vor 29 Min.

Vandalen schlagen in Landsberg wieder öfter zu

Plus Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen in Landsberg. Die Suche nach den Tätern ist schwierig. Warum die Bevölkerung gefragt ist.

Von Dominic Wimmer

Die Unbekannten waren offenbar mit rohen Kräften am Werk. Anders ist das Bild nicht zu erklären, das sich am Donnerstagmorgen vor einem Landsberger Café im Vorderanger bot. Eine schwere Holzbank war in der Nacht zuvor in den Eingangsbereich geschleudert und dadurch schwer beschädigt worden. Fälle wie dieser beschäftigen zurzeit die Polizei Landsberg wieder öfter. Was können die Ordnungshüter tun, um solche Fälle von Vandalismus zu verhindern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen