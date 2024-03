Osterrätsel: In der Töpferwerkstatt entstehen die LT-Hasen

Nicht alle Osterhasen sind aus Schokolade – das zeigt ein Besuch in der Waaler Töpferwerkstatt bei Jeanette Arndt. Diese Hasen kann man auch beim Osterrätsel des LT gewinnen.

Erst hört man ein lautes Klatschen, dann tritt Jeanette Arndt aufs Gas – wortwörtlich. Denn mithilfe eines Gaspedals setzt sich die Töpferscheibe in Bewegung, auf die Jeanette Arndt mit Schwung einen Klumpen Ton geworfen hat. Die Töpferin beeinflusst die Geschwindigkeit der Umdrehungen durch die Fußbewegung. Je mehr Druck sie ausübt, desto schneller dreht sich die Scheibe. So beginnt sie zuerst, die Masse zu zentrieren.

Jeanette Arndt erzählt, wie man die Scheibe dreht und der Hase Form annimmt. Foto: Christian Rudnik

Die Keramikerin arbeitet seit 24 Jahren in der Allgäuer Gemeinde Waal. Zwei Minuten Fußweg vom Schloss Waal entfernt gelangt man zu einem mit Efeu überwachsenen und bunt verzierten Haus, in dem die Künstlerin seit nunmehr 20 Jahren tätig ist. Hier hat sie nicht nur ihre Werkstatt, sondern auch einen kleinen Laden, in dem sie ihre Figuren, Tassen, Teller und Deko-Objekte ausstellt. Das aktuelle Thema? Frühling! „Ich lass’ mich gerne durch die Jahreszeiten inspirieren“, erzählt die 47-Jährige. Gerade töpfere sie Oster- und Frühlingsmotive gegen die schlechte Laune durch das triste Wetter. Da kommt es gerade recht, dass das Landsberger Tagblatt drei Hasen für die Osteraktion bestellt hat.

Wie entsteht ein Tonhase in der Töpferwerkstatt in Waal?

Während Arndt den Ton aufbricht, also mit dem Daumen die Mitte der Tonmasse eindrückt, beschreibt sie, worauf man alles achten muss: „Wenn Luft im Ton ist, zerreißt es die Keramik beim Brennen in tausend Stücke.“ Deshalb besitze sie eine Maschine, um den Ton zu verdichten. Danach würde sie ihn noch per Hand aufschlagen. Deshalb habe sie den Ton auch so schwungvoll auf die Scheibe gepfeffert. „Beim Zentrieren schaue ich, dass ich die restlichen Luftblasen rausarbeite“, erklärt sie weiter. Die richtige Technik dafür komme mit der Erfahrung.

In der Töpferei in Waal bei Jeanette Arndt entsteht ein kleiner Osterhase. Foto: Christian Rudnik

Aber nach 30 Jahren im Töpferhandwerk ist das ein Leichtes für die Töpferin. Direkt nach der Schule begann sie ihre Ausbildung an der Landshuter Keramikschule – einer von drei Schulen in ganz Deutschland. Auch eine Auszubildende habe sie inzwischen schon gehabt. Doch aktuell sei im Waaler Atelier kein Platz. „Die Überlegung ist, die Werkstatt zu vergrößern. Es ist schon eng hier“, verrät die Keramikerin. Dann würde sie vielleicht wieder einen Azubi bei sich aufnehmen.

Es ist eng in der Töpferwerkstatt

Eng ist es tatsächlich zwischen den Regalen mit Getöpfertem, der Verdichtungsmaschine, dem Bemalungsplatz und der großen Töpferscheibe. Doch es passt zum Flair, wie Jeanette Arndt mit ihrer weißen Schürze zwischen all dem sitzt und den ersten Hasen formt. „Bei den großen forme ich den Kopf und den Bauch einzeln“, erklärt sie. Die kleineren könne sie im Ganzen ausarbeiten. Zuerst formt sie eine Röhre. Von unten beginnt sie dann, mit der rechten Hand Druck auf die Innenwand der Tonsäule auszuüben. Die linke fixiert den Ton, damit dieser durch die Fliehkräfte nicht entkommt. So entsteht aus den unteren zwei Dritteln der Säule die Wölbung für den kugelrunden Bauch des Hasen. Im oberen Drittel wird die Prozedur für den Kopf wiederholt. „Wasser ist dabei das A und O“, betont Arndt. Gleichmäßiges Formen wäre ohne „ausreichend Schmiermittel“ nicht möglich. Um die Rundung am Kopf des Hasen zu schließen, verwendet sie eine Drehschiene. Dabei setzt sie die Metallplatte an der Öffnung an und drückt die Ränder vorsichtig zur Mitte.

Die LT-Praktikantin durfte auch gleich mitmachen beim Osterhasen-Töpfern. Foto: Sarah Schöniger

Bis der Hase fertig ist, werden aber noch Tage vergehen. „Eine Woche, wenn man schnell ist“, meint die Töpferin. Jetzt müsse der Ton ein paar Stunden antrocknen. Anschließend könne man Nase, Ohren und Blume ansetzen. Danach muss alles durchtrocknen: „Je nach Größe und Lufttemperatur dauert das ein paar Tage.“ Dann geht es über Nacht zum Schrühbrand bei 950 °C in den Brennofen.

Auch ein Keramiktheater gibt es in Landsberg

Während die Arbeit in der Werkstatt in Waal stattfindet, ist der Verkauf nicht standortabhängig. Im Keramiktheater, einem kleinen, bunt verzierten Laden in der Landsberger Innenstadt, kann ihre Kunst Donnerstag bis Samstag bewundert und erstanden werden. Und auch auf Märkten ist sie immer wieder anzutreffen. Zu Pfingsten werde sie zum Beispiel an den Fürstenfelder Gartentagen ausstellen. „Der Großteil bei mir ist aber Auftragsarbeit“, erzählt Arndt. Hier schicke sie die Ware den Kunden zu. Ihre Tonarbeiten seien meistens ein Geschenk. Von Firmen, unter Freunden oder innerhalb von Familien. „Besonders beliebt sind Stücke mit Namen“, verrät sie, während sie einen kleinen Kinderteller mit rotem Schriftzug hochhält. Beschriftete Keramik würde nicht nur gut laufen, die Arbeit mache ihr auch am meisten Spaß: „Ich freu’ mich über alle Bestellungen mit Schrift. Das mach’ ich sogar lieber als Malen.“

In der Werkstatt von Jeanette Arndt aus Waal wurden die drei Osterhasen hergestellt. Foto: Christian Rudnik

Bei den Hasen für das Landsberger Tagblatt nutzt sie zwar das Logo als Vorlage, schreibt aber frei. Mit einem mandelförmigen Pinsel trägt sie die kornblumenblaue Farbe auf einen der zuvor gebrannten und glasierten, milchig weißen Hasen auf. Allgemein sei es egal, welchen Pinsel man dafür verwende. „Nur nicht die billigen für die Schule“, rät Arndt lachend.

Der Ton muss langsam abkühlen

Nach der Schrift malt die Töpferin mit der aquarellartigen Farbe Augen, Nase und Flecken auf den Hasen. Kleine Fehler beim Bemalen der Keramik seien nicht schlimm. Durch die puderartige Glasur könne man sie einfach abkratzen. „Bei großen Fehlern muss ich aber alles abwaschen“, erzählt sie. Danach kommen die drei Häschen wieder in den Ofen. Dieses Mal bei 1100 °C, damit Glasur und Farbe mit der Töpferware verschmelzen können. Und auch der letzte Schritt, das Abkühlen, benötigt Zeit. Denn der Ton muss langsam abkühlen, um Risse oder Brüche zu vermeiden.

Diese Osternester von Hallinger gibt es zu gewinnen. Foto: Christian Rudnik

Oster-Verlosaktion

Hübsch sind sie, die Hasen der Töpferin aus Waal. Und das Beste ist, man kann sie gewinnen. Das LT verlost die Hasen mit drei Osterkörben bei unserem Rätsel. Als vierten Preis gibt es einen Osterkorb. Alle Osterkörbe sind gespendet von der Hallinger Genussmanufaktur. Wer gewinnen will: Unsere Osterhasen verstecken sich vorab ein wenig im Landkreis und unsere Leserinnen und Leser dürfen sie suchen. Dazu gibt es ab dem 20. März vier Bilder, auf denen man erraten muss, wo der kleine Hase denn gerade ist. Die vier Orte, an denen sich die Hasen auf dem Bild verstecken, bitte per Mail mit Ihrer Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an redaktion@landsberger-tagblatt.de schicken. Die Gewinner veröffentlichen wir dann am 26. März im LT. Sie können Ihren Gewinn beim LT nach vorheriger Anmeldung unter 08191/326200 abholen. Viel Glück!