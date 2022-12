Landsberg

18:06 Uhr

Warum das neue BRK-Sozialzentrum jetzt "Vroni Döring Haus" heißt

Plus Das neue Sozialzentrum des BRK in Landsberg heißt nun "Vroni Döring Haus". Was es mit dem Namen auf sich hat und wie es mit der Belegung der Räume weitergeht.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Vroni Döring ist eine Person, die gerne überall mit anpackt, aber nicht im Vordergrund stehen will. Bei der „kleinen Tauffeier“ – die große Einweihung wird erst am Weltrotkreuztag am 8. Mai stattfinden – kam sie jedoch nicht umhin, ins Rampenlicht gerückt zu werden. Ganz feierlich wurde es, als die 86-jährige Landsbergerin kürzlich den roten Vorhang neben der Eingangstür des neuen Sozialzentrums an der Ehrenpreisstraße wegzog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen