Landsberg

vor 35 Min.

Zum Jubiläum gibt es in Landsberg nur Stücke von Frauen zu hören

Plus Beim Kammerkonzert mit Cellistin Raphaela Gromes und Julian Riem am Klavier sind Stücke von Komponistinnen verschiedener Epochen zu hören.

Von Dagmar Kübler

Die Konzertreihe im evangelischen Gemeindehaus in Landsberg feiert heuer Jubiläum: Sie besteht bereits seit 25 Jahren. Ein besonderes Vergnügen war es, Cellistin Raphaela Gromes und Pianist Julian Riem zu hören, die Stücke ausschließlich von Komponistinnen zu Gehör brachten und damit ihr Publikum begeisterten.

Frauen in der Musik blieben früher weitgehend unbeachtet, manche wurden gar vergessen. Die geistige und kreative Fähigkeit zu komponieren, wurde ihnen abgesprochen. Insgeheim fürchteten die Männer jedoch ihre Konkurrenz. Junge Talente wie Gromes und Riem haben es sich zur Aufgabe gemacht, die vergessenen Schätze zu bergen und ihnen neues Leben einzuhauchen. So präsentierten sie an diesem Abend nicht nur Stücke von Lera Auerbach, Clara Schumann, Luisa Adolpha Le Beau, Elisabeth Kuyper, Pauline Viardot Garcia, Henriette Bosmans und Nadja Boulanger, sondern reicherten diese auch mit Episoden aus deren Leben an. Dies alles mit solcher Leidenschaft und Begeisterung, dass so mancher Musikliebhaber sicher künftig mehr von diesen Werken hören oder mehr aus dem Leben der Komponistinnen erfahren möchte.

