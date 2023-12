Jahreskonzert der Blaskapelle: Aus der Musik die Kraft schöpfen

Trotz Schneegestöbers kommen rund 200 Besucher zum Jahreskonzert der Blaskapelle Markt Leeder. Das Orchester überzeugt mit einem gemischten Programm.

Zählen kann die Blaskapelle Markt Leeder auf ihr treues Stammpublikum. Denn trotz Schneechaos waren an die 200 Besucherinnen und Besucher zum Jahreskonzert in die Fuchstalhalle gekommen. Dort überzeugten die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Felix Tigges mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm, sodass sdas Publikum zum Ende noch für zwei Zugaben klatschte.

In zwei Wochen findet im Stadl der Christkindlmarkt statt

Wie wichtig der Zusammenhalt in der Kapelle ist, hatte der Vorsitzende Thomas Metschl in seiner Ansprache betont. Denn neben dem umfangreichen musikalischen Programm war heuer auch mit dem Bau des Lagerstadels im Hofgarten beschäftigt. Von Metschl scherzhaft als Musikantenstadel bezeichnete, findet dort in zwei Wochen noch der Christkindlmarkt statt, den man nun schon zum zweiten Mal ganz allein stemmt. „Gut, dass wir aus der Musik Kraft schöpfen können“, wies der Vorsitzende angesichts dieser Anstrengungen hin. Das dürfte auch das Publikum des Abends so empfunden haben, das zuvor den halben Tag mit Schneeschaufeln verbracht hatte.

Zusätzlich gefordert war Metschl, da er zusammen mit Stephanie Linder auch die Moderation des Abends übernommen hatte. Zum Auftakt erklang die „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz als Spiegelbild für die Generationen, die in der Kapelle vertreten sind. Der anspruchsvolle Konzertmarsch „Euphoria“ stammt von Martin Scharnagel. Angelehnt an die Version von Sting hat Bernd Classen die einfühlsame Ballade „Fields of Gold“ arrangiert. Zu hören waren im ersten Teil des Abends zudem „Respicere“ von Thiemo Kraas und „Cassiopeia“ von Carlos Marquez als die beiden Stücke, mit denen die Kapelle erstmals unter Leitung von Felix Tigges an einem Wertungsspiel teilgenommen hatte.

Zum Abschluss wurden Mitglieder der Musikkapelle geehrt

Mit dem knackigen Marsch „Stella Bavaria“ von Josef Basting eröffnete die Kapelle das Konzert nach der Pause, wobei man sich etwas uneins war, ob mit dem „Stern Bayerns“ wirklich der bekannte Fußballclub aus München gemeint war. Auf große Begeisterung beim Publikum stieß das Werk von Marc Jeanbourquin „Dublin Pictures“, in dem zunächst ein feuchtfröhliches irisches Festival und dann ein Blick von einer Brücke in Dublin über den Fluss Lifey beschrieben werden. Für das Euregio-Jugendblasorchester geschrieben worden war von Maximilian Müller die Polka „Grenzenlos“. Wohl in Anlehnung an den Dirigenten, der als Hornist im Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielt, erklang der „Jagdgeschwader Richthofen Marsch“ von Hans Felix Husadel. Eher widerwillig streifte sich Tigges dann die Perücke mit der üppigen Mähne im Stil von Tina Turner über, bevor er zum Abschluss „Simply the Best!“ im Arrangement von Jan van Kraeydonck dirigierte.

Die Ehrungen des Abends übernahm der Vorsitzende des Bezirks Lech-Ammersee des Musikbundes von Ober- und Niederbayern Bernhard Weinberger. Er lobte die gute Nachwuchsarbeit in der Kapelle in Leeder und zeichnete als Beleg dafür Vincent Seelos, Benedict Spinnler und Veronika Valicek mit dem bronzenen Abzeichen nach bestandener Leistungsprüfung aus. Seit 15 Jahren gehört Isabella Guggenmos der Kapelle an, Manfred Bär ist seit 25 Jahren dabei.

