Zwei Wohnungseinbrüche am helllichten Tag in Ludenhausen

Einbrecher machen Ludenhausen unsicher. Sie dringen am helllichten Tag in zwei Wohnhäuser ein.

Zwei Wohnungseinbrüche sind am Mittwoch in Ludenhausen verübt worden. Wie die Dießener Polizei meldet, schlugen in einem Fall die Täter ein Kellerfenster ein, im zweiten Fall gelangten sie über eine unversperrte Tür ins Innere und entwendeten diverse Wertgegenstände. Beide Taten wurden tagsüber begangen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei zu melden. Weiterhin bittet die Polizei derartige Feststellungen unverzüglich mitzuteilen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch