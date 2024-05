Oberdießen

12:00 Uhr

„Polaritäten“: Katinka Schneweis stellt im Malura Museum aus

Plus Die Künstlerin Katinka Schneweis stellt ihre Werke derzeit in Oberdießen aus. Sie beschäftigt sich mit dem Thema der Gegenpole.

Von Romi Löbhard

Wie kann eine einfarbige, im besten Fall weiße Skulptur bunt eingefärbt werden, ohne sie auch nur zu berühren, geschweige denn anzumalen? Die Künstlerin Katinka Schneweis macht es in ihrer aktuellen Ausstellung vor. Im obersten Stockwerk des Malura Museums in Oberdießen baumelt ein großes, luftig-leichtes Etwas, eine in sich verschlungene, auch zerklüftete Arbeit in strahlendem Weiß von der Decke. Wie farbig bekommen, ohne das Weiß zu verlieren?

Schneweis projiziert mit einem Beamer farbige Malerei auf die vor einer schwarzen Leinwand hängende Figur und schon ist Buntheit erreicht. Durch die Möglichkeit, das zarte Gebilde während der farbigen Beleuchtung zu drehen und damit tanzen zu lassen, entstehen weitere Effekte. Angenehme, umgängliche Klaviermusik (komponiert und eingespielt von Mark Springer) begleitet den Akt und macht ihn so zu einem multimedialen Erlebnis, ohne den Betrachter zu überlasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

