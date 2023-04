Mann ist betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein Mann wurde in Obermeitingen betrunken am Steuer erwischt. Er räumte ein, dass er ein Bier getrunken hat. Das Ergebnis eines Atemtests sprach eine andere Sprache.

Bei einer Verkehrskontrolle in Obermeitingen haben Beamte der Landsberger Polizeiinspektion am Mittwochabend deutlichen Alkoholgeruch aus dem Wagen eines 33-Jährigen festgestellt. Der Mann gab auch an, ein Bier getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch ein derart hohes Ergebnis, dass für die Beamten der Verdacht einer Straftat bestand.

Aufgrund der Fahruntüchtigkeit des Mannes musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein blieb wie auch der Fahrzeugschlüssel nicht im Besitz des 33-Jährigen, so die Polizei. Er muss zudem mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. (AZ)