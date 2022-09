Obermeitingen/Rom

Mit der Vespa von Obermeitingen nach Rom

Andrea Pfänder-Rid aus Obermeitingen (Zweite von rechts) kam mit ihren Freundinnen nach neun Tagen unbeschadet und mit vielen schönen Erinnerungen in der italienischen Hauptstadt an.

Plus Eine Obermeitingerin wagt mit fünf Freundinnen aus dem Nachbarlandkreis ein Abenteuer. Sie startet eine Vespa-Tour über die Alpen, bis in die Ewige Stadt.

Von Vanessa Polednia

Sechs Frauen stehen neben ihren bunten Mottorollern der Marke Piaggo, Modell Vespa. Sie haben ebenso farbenfrohe Dirndl an und freuen sich offensichtlich. Die Arme haben sie weit von sich gestreckt. „Geschafft!“ oder „Ja!“ haben sie vielleicht im Moment der Aufnahme ausgerufen. Die sechs Frauen sind nicht, wie die Outfits suggerieren, vor das nächste Bierzelt gefahren und freuen sich nun auf die Maß Bier. Nein, der Himmel, der sich hinter den jubelnden Dirndlträgerinnen auftut, ist vielleicht noch einen Tick blauer als in Bayern. Die Piaggo-Roller sind an diesem Ort zu Hause. Die Vespafahrerinnen stehen nämlich im Rom. Und das nach 1000 Kilometern Fahrt mit den tuckernden Mobilen.

