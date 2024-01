Auto kommt auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und überschlägt sich

Im Landkreis Weilheim-Schongau ereignen sich mehrere Glatteisunfälle. Bei Peiting wird eine Autofahrerin schwer verletzt.

Im benachbarten Landkreis Weilheim-Schongau haben sich am Dienstag mehrere Verkehrsunfälle aufgrund spiegelglatter Fahrbahnen ereignet. Bei einem Unfall zwischen Peiting und Birkland wurde eine Autofahrerin schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, geriet der Wagen der 44-Jährigen auf der Staatsstraße 2014 bei spiegelglatter Fahrbahn im Auslauf einer Kurve ins Schleudern und prallte mit der Front gegen einen vereisten Schneehaufen. Dadurch hob der Pkw ab, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

Die Autofahrerin wurde wegen des Verdachts einer Halswirbelsäulen- und Thorax-Verletzung mit einem Hubschrauber nach Murnau in das Unfallklinikum gebracht. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

