Bundesbauministerin Geywitz besucht Herzogsägmühle

Bundesministerin Klara Geywitz tauscht sich mit Mitarbeitenden und Bewohnenden des Diakoniedorfs Herzogsägmühle zum Thema Wohnungslosigkeit aus.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, besuchte am Dienstag im Rahmen ihrer Bayernreise das Diakoniedorf Herzogsägmühle im Landkreis Weilheim-Schongau.

Mit Hilfsangeboten für wohnungslose Menschen nahm die Geschichte von Herzogsägmühle ihren Anfang. Seit 1894 wird hier am Ort Wissen und Erfahrung zu den Bedarfen und Hilfsmöglichkeiten gesammelt. "Mit viel Mut hat sich Herzogsägmühle zum hochinnovativen Träger sozialer Arbeit entwickelt und ist heute auch ein enger Partner der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen", heißt in einer Pressemitteilung des Diakoniedorfs.

Auch im Landkreis Landsberg ist die soziale Einrichtung aktiv. So wird in der Region unter anderem die Maßnahme „In Arbeit durch Jobbegleiter“ von der Diakonie Herzogsägmühle umgesetzt, die sich an Menschen mit Migrationshintergrund und einer guten Bleibeperspektive richtet.

Bundesbauministerium Klara Geywitz tauscht sich mit Mitarbeitenden der Herzogsägmühle aus

Das Bundesbauministerium wird demnächst einen „Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit“ vorlegen. Bundesbauministerin Klara Geywitz tauschte sich hierfür mit Mitarbeitenden und Bewohnenden aus. „Für das Thema Wohnungslosigkeit gibt es nicht die eine Lösung“, sagte die Ministerin. Herzogsägmühle sei demnach ein Ort, an dem man die Vielfalt an Bedarfen und Anforderungen erleben könne, aber auch die Vielfalt an Angeboten und Lösungen.

Im Rahmen ihres Besuchs machte sich die Ministerin auch vertraut mit zwei großen Bauvorhaben in der Einrichtung: die Erweiterung des Wohngebietes „Roter Berg West“ und die Co2-neutrale Wärmeversorgung für die rund 1000 Abnahmestellen im Ort.

Für den Herzogsägmühler Nothilfefonds übergab Ministerin Geywitz eine Spende von 2000 Euro.