Penzing

Weg frei für Kindertagesstätte und Vereineheim in Epfenhausen

Auf dieser Brachfläche an der Bahnhofstraße in Epfenhausen soll ein Neubau entstehen, in dem eine Kindertagesstätte und das Vereineheim Platz haben.

Plus Eine Kindertagesstätte und ein Vereineheim sollen in Epfenhausen entstehen. Der Gemeinderat stimmt dem Bebauungsplan zu. In der Sitzung werden Sorgen geäußert.

Die Gemeinde Penzing benötigt mehr Betreuungsplätze, die sollen, wie berichtet, in der in der Bahnhofstraße in Epfenhausen entstehen. Die Kostenschätzung für das Vorhaben beläuft sich auf sieben Millionen Euro. Nun hat der Gemeinderat den Bebauungsplan „Kindertagesstätte und Vereineheim - Epfenhausen“ beschlossen. Es wurden aber Sorgen geäußert hinsichtlich des zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommens und der Kosten, die auf die Gemeinde zukommen könnten bei der Entsorgung von Altlasten am geplanten Standort.

