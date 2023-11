Verkehrskontrolle: Mann ist mit knapp einem Promille unterwegs

Die Polizei stoppt in Pflugdorf einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer. Jetzt muss er mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Pflugdorf haben Beamte der Landsberger Polizei am späten Donnerstagabend Alkoholgeruch bei einem Verkehrsteilnehmer bemerkt. Der Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille in der Atemluft des 61-Jährigen.

Er durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem muss er nun mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen, so die Polizei. (AZ)

