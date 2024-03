Freiwillige Feuerwehr Prittriching hat einen neuen Ehrenkommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr Prittriching hat im Anfang März ihre jährliche Generalversammlung abgehalten. Dabei wurde Martin Rupp zum Ehrenkommandanten ernannt.

Es gab viel zu tun bei der diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Prittriching: Es stand ein Bericht des Kassenwarts zur Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr auf der Tagesordnung. So habe der Verein bei den mehrtägigen Festivitäten einen Umsatz von rund 73.000 Euro gemacht. Zu den größten Ausgaben gehörten die Kosten für die Getränke, die Gage für die Band Lausbuam und das Zelt. Die Festschrift sei mithilfe von Sponsorenpaketen bei einem kleinen Minus von rund 250 Euro heraus. Das Fazit der Vereinsmitglieder: Beim Fest sei kein Gewinn entstanden, aber habe man über vier Tage ein schönes Fest mit allen Nachbarwehren, Ortsvereinen, Bürgerinnen und Bürgern gefeiert. Auch zum Bierverbrauch gebe es eine Statistik: So seien 1450 Liter Weißbier und 1650 Liter Helles geflossen.

Feuerwehr Prittriching erhöht Beitrag auf zwölf Euro

Kommandant Markus Seidensticker trug die seit der vergangenen Mitgliederversammlung vorgefallenen Ereignisse vor und gab einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. So gebe aktuell 74 aktive Vereinsmitglieder, darunter 33 Personen mit einer Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und 21 Maschinisten. Im vergangenen Jahr habe es zudem sieben Neuzugänge gegeben. Zu 26 Einsätzen sei die Feuerwehr Prittriching im Jahr 2023 ausgerückt und habe 944 Übungsstunden sowie 870 Einsatzstunden geleistet. Bei der Generalversammlung wurde einstimmig eine Beitragsanpassung von acht auf zwölf Euro im Jahr beschlossen.

Wie angekündigt, hat sich Vereinsvorsitzender Jürgen Seeholzer bei den Neuwahlen nicht noch einmal aufstellen lassen. Seeholzer war seit 2008 in dieser Funktion tätig. Zuvor übte er von 1997 bis 2007 das Amt des Schriftführers aus. Kassenprüfer war er in der Zeit von 1992 bis 1996. Die Versammlung wählte den bisherigen Beisitzer Dominik Robichaud zu seinem Nachfolger. Für ihn rückt Elias Weber als Beisitzer nach. Michael Haslauer und Manfred Rupp bleiben in ihrer Funktion als Schriftführer und Besitzer erhalten.

Martin Rupp wird als Ehrenkommandant ernannt

Georg Waldkircher und Leonhard Westermeier wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Peter Löhner sen. und Leonhard Spöttl für 60 Jahre und Franz Ströbl Mitglied für 70 Jahre. Für den aktiven Dienst wurden Simon Winterholler und Bernd Preißer für zehn Jahre ausgezeichnet. Der Zweite Kommandant Stefan Spöttl wurde für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt. Christian Steinbrecher, Martin Rupp, Manfred Rupp, Werner Held, Bernhard Markus für 30 Jahre Einsatz. Rückwirkend für 2021 und 2022 wurden ebenfalls Ehrungen vergeben. An Tobias Modl, Martin Kriegenhofer, Christian Kriegenhofer und Karl Proschinger für 25 Jahre. An Patric Robichaud, Karl Wanner für 40 Jahre.

Martin Rupp wurde aufgrund seiner langjährigen Verdienste um die Feuerwehr Prittriching zum „Ehrenkommandanten“ ernannt. Rupp war von 2003 bis 2009, Stellvertreter des Kommandanten und von 2009 bis 2021 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prittriching. Auch in seiner Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied seit 2008 habe er sich fortwährend für die Belange der Feuerwehr eingesetzt und auch die Interessen der Gemeinde dabei nicht außer Acht gelassen. (AZ)

