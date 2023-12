Temporäre Verkehrsberuhigung vor Prittrichinger Kindergarten geplant

Plus Der Kindergartenneubau in Prittriching ist nicht nur ein finanzielles Großprojekt. Er bringt auch eine innovative Verkehrslösung mit sich.

An der Haydnstraße 2 und 4, auf der gegenüberliegenden Straßenseite des bestehenden Gebäudes, soll der Kindergarten "Die Volltreffer" um einen Neubau erweitert werden. Bislang war nicht abschließend geklärt, ob die Haydnstraße als Spielstraße umgewidmet werden soll oder ob es gar zu einer Vollsperrung kommen wird. In der Novembersitzung hat der Gemeinderat eine Entscheidung getroffen.

Straße sperren, oder lieber nicht? Diese Frage wurde im Gemeinderat bereits abgearbeitet. Schlussendlich hat sich die Gemeinde dazu entschieden, temporäre Spielstraße einzurichten, sobald der Kindergarten steht. Das heißt, zu bestimmten Zeit, etwa von 8 bis 15 Uhr, wird die Haydnstraße gesperrt, damit sich der Kinder und Personal frei bewegen können. Außerhalb der Kindergartenzeiten sollen Schranken oder der Zaun wieder geöffnet werden und die Durchfahrt wieder möglich sein.