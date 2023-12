Weihnachtstheater des TV Prittriching

An den Feiertagen gibt die Theatergruppe des Turnvereins Prittriching ihr Stück "Oaner spinnt immer" zum Besten.

Theaterspielen zur Weihnachtszeit hat im Turnverein Prittriching eine große Tradition: Seit 1946 sorgt der TVP zwischen den Jahren für ein Kontrastprogramm zum Fest. In 77 Jahren sind in Burching viele bayerische Lustspiele, aber auch Boulevardstücke, Dramen, Klassiker wie der Schinderhannes, Singspiele und sogar Opern aufgeführt worden. Mehrmals, zuletzt 2015, wurde mit großem Erfolg die „G’schicht vom Brandner Kasper“ gespielt. Heuer wird wieder ein Schwank auf die Bühne gebracht.

Zum aktuellen Stück "Oaner spinnt immer": Ein Bürgermeister mit starkem Hang zur Kultur, sein Freund, der sich nur zu gerne zu den kleinen, aber beständigen Genüssen des Lebens überreden lässt. Zudem ein Grundstücksmakler, der keine Skrupel kennt, sogar seine Freundin für seine dubiosen Vorhaben einzusetzen, obwohl man bisweilen das Gefühl hat, sie macht es gerne. All dies sind schlechte Voraussetzungen für harmonische Partnerschaften oder gut funktionierende Amtsgeschäfte, wäre da nicht die Wirtschafterin, das Faktotum des Hauses, die mit ihrer ganz eigenen Wesensart die unheilvollen Entwicklungen rechtzeitig erkennt und dabei den Dingen, ob gewollt oder nicht, die richtige Richtung gibt. Die Ehefrauen der beiden "typischen Mannsbilder“ haben es dabei wie im richtigen Leben nicht leicht, meistern aber mit ihrer liebevoll bestimmenden Art jede Situation. Gibt es schließlich doch noch ein Happy End? Seine Liebe Moni glaubt trotz einiger Turbulenzen fest daran.

Spieltage des Theaterstücks "Oaner spinnt immer" des Turnvereins sind 25., 26. sowie am 29. und 30. Dezember in der alten Turnhalle in Prittriching. Im neuen Jahr wird das Stück in drei Akten von Martin Fischer noch mal am 5. Januar gespielt. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Die alljährliche Kindervorstellung ist am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 13.30 Uhr. Die Kartenvorbestellung läuft vom 11. bis zum 15. Dezember unter der Telefonnummer 08206/433 jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Restkarten gibt es an der Abendkasse. (AZ)