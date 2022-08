Sicher mit dem Rad von Stoffen nach Lengenfeld

Plus Die Gemeinde Pürgen hat beim Bau des Radwegs auf Unterstützung durch den Freistaat gehofft. Doch die bleibt aus. Nun zeigt sich, dass dies sogar Vorteile hat.

Die Gemeinde Pürgen baut einen neuen Radweg vom Ortsteil Stoffen nach Lengenfeld. Wie Bürgermeister Wilfried Lechler unserer Redaktion mitteilt, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. „Ursprünglich wollten wir den Bau über das Stadt-und-Land-Programm des Freistaats finanzieren lassen, aber wir konnten die Kriterien nicht erfüllen.“