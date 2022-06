PULS Open Air 2022: Termin, Programm, Bands und Tickets - alle Infos

Im Juni 2022 wird wieder beim PULS Open Air Festival in Kaltenberg gefeiert. Alle Infos rund um Termin, Tickets und Line-up finden Sie hier.

Das Schloss Kaltenberg lädt 2022 im Rahmen des PULS Open Air Festivals wieder zum Tanzen, Feiern und zu vielen Workshops ein. Zwei Jahre lang konnte das Musikfestival pandemiebedingt nicht stattfinden. Aktuell werden die Coronaregelungen weitestgehend gelockert und auch die Musik- und Festivalbranche kann wieder zur Normalität zurückkehren.

Auch in diesem Jahr stehen beim PULS Open Air viele nationale und internationale Künstler und Bands auf dem Programm. Wem das nicht genug ist, hat die Möglichkeit an verschiedenen Workshops teilzunehmen oder im Publikum von diversen Live-Podcasts zu sitzen. Eine große Auswahl an Essens- und Getränkeständen sorgt für die dafür nötige Stärkung.

Wann findet das PULS Open Air 2022 genau statt? Welche Bands stehen in diesem Jahr auf dem Programm? Wo gibt es Tickets zu kaufen? Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um Termin, Line-up und Ticketverkauf.

Video: wetter.com

Termin: Wann findet das PULS Open Air 2022 statt?

Los ging das PULS Open Air 2022 am Donnerstag, dem 9. Juni. Ausgetragen wird das Festival wie gewohnt rund um das Schloss Kaltenberg in der Nähe von Landsberg. Es läuft bis zum Samstag, dem 11. Juni.

Programm: Welche Bands und Künstler sind im Line-up vom PULS Open Air dabei?

Das PULS Open Air Festival geht drei Tage lang. An jedem einzelnen Tag gibt unter anderem Konzerte und Workshops. Zugesagt haben sowohl nationale als auch internationale Künstler. Zeit zum Entspannen gibt es zwischendrin natürlich auch und der dazugehörige Campingplatz sorgt dafür, dass das Gelände für die komplette Festival-Zeit nicht verlassen werden muss.

Das PULS Open Air Festival startet am Donnerstag, dem 9. Juni. Die letzte Band spielt am Samstagabend, dem 11. Juni 2022. Das ist das Line-up für alle drei Tage beim PULS Open Air 2022:

Lesen Sie dazu auch

Donnerstag:

Bruckner

Ennio

Moon Mates

Paula Hartmann

Umme Block

Freitag:

Ätna

Badchieff

Cashmiri

Die Orsons

Juju

Lie Ning

Lienne

Majan

Mogli

Mola

Provinz

Verifiziert

Siegfried & Joy

Samstag:

01099

Antje Schomaker

Boloboys

Casper

Easy Life

Kaffkiez

Loi

Lola Young

Remi Wolf

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Schmyt

Shelter Boy

Von Wegen Lisbeth

Siegfried & Joy

Zusätzlich zum Hauptprogramm legen beim PULS Open Air Festival einige DJs täglich bis in die Morgenstunden auf. Diese DJs sind 2022 in Kaltenberg mit dabei:

Roman Flügel

Magit Cacoon

Terr

Matisa

Martha van Straaten

Josi Miller

Kalipo (Live)

RSS Disco

Beauty & The Beasts

Jenny Sharp

Coeo

Qnoe

Jan Taubmann

Maria Gambino

Nissa B2B Yung_Womb

B2B Yung_Womb Veli X Viwo

Cuki

LEA

Selavie

Tvkoch

Elefant Terrible

Palacio

Alba

Neben dem musikalischen Programm bietet das PULS Open Air jedes Mal auch verschiedene Workshops an. Von Yoga bis Politik ist alles dabei. Das sind die Workshops beim PULS Open Air 2022:

Peace-Maker:in gesucht. Wie jede:r etwas zum Frieden in Europa beitragen kann. Mit Martin Speer von Herr & Speer

beitragen kann. Mit von Herr & Speer DJing mit Josi Miller

Campingplatz-Yoga mit Terry Brackmann

Gemeinsam mehr bewegen! Das PULS Open Air wird nachhaltiger - zusammen mit DIR mit Sarah Lüngen und Katrin Wipper

und Festivalschminken. Die Farbenzauber-Crew zeigt euch wie`s geht.

Radio machen mit Uli Knapp von PULS Radio

von PULS Radio Politik auf Insta - Mit der News WG

Wer gerne Podcasts hört, kann beim PULS Open Air sogar live bei der Aufzeichnung mit dabei sein. Diese Podcasts gibt es 2022 live und in voller Länge:

Im Namen der Hose - der Sexpodcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert

und Kevin Ebert Machiavelli - Rap und Politik mit Vassili Golod und Jan Kawelke

mit und Jan Kawelke Die Frage - der Podcast mit Frank Seibert

Kanackische Welle - ist ein Podcast über Zugehörigkeit, Diskriminierung und Rollenklischees im Einwanderungsland Deutschland mit Malcolm Ohanwe und Marcel Aburakia

mit Malcolm Ohanwe und Marcel Aburakia Grünphase - der Nachhaltigkeits-Podcast mit Hannah Heinzinger und Raphaela Naomi Heinzl

Wo gibt es Tickets für das PULS Open Air 2022 zu kaufen?

Hier zeigen wir Ihnen, welche Tickets es für das PULS Open Air 2022 gibt und wo Sie diese kaufen können.

Festivalticket: Mit dem Festivalticket können Sie an allen drei Tagen beim PULS Open Air 2022 mit dabei sein. Inkludiert sind alle angebotenen Programmpunkte. Das Festivalticket ist für 129 Euro zu haben.

Camping-Ticket: Wer beim PULS Open-Air übernachten und campen möchte, benötigt ein zusätzliches Camping-Ticket. Dieses gibt es für 35 Euro pro Person. Enthalten sind hierbei auch 5 Euro Müllpfand. Wer am Ende des Festivals einen vollen Müllsack abgibt, bekommt diese wieder zurückerstattet.

Tagesticket Freitag: Sie können nur am Freitag beim PULS Open Air 2022 mit dabei sein? Hierfür gibt es das Tagesticket für 69 Euro.

Tagesticket Samstag: Wer lieber nur am Samstag mitfeiern möchte, kann sich ebenfalls ein Tagesticket holen. Der Preis liegt wie am Freitag bei 69 Euro.

WoMo-Ticket: Wer mit dem eigenen Wohnmobil, Caravan oder Fahrzeug zum PULS Open Air 2022 möchte, benötigt ein WoMo-Ticket. Dieses ist für 2022 allerdings schon ausverkauft.

Alle Tickets für das PULS Open Air 2022 gibt es auf pulsopenair.de/tickets zu kaufen.