Landkreis Landsberg

vor 28 Min.

Eching und Etterschlag: Wartungsarbeiten in den Tunneln der A96

Artikel anhören Shape

Die Autobahn GmbH kündigt Wartungs- und Inspektionsarbeiten in den Tunneln auf der A96 an. Auf was sich Autofahrer in der nächsten Woche einrichten sollten.

Wartungs- und Inspektionsarbeiten kündigt die Autobahn GmbH des Bundes für die nächsten Tage in den Tunneln von Eching und Etterschlag an. Die Arbeiten auf der A 96 beginnen am Montag, 21. November, und sollen am Freitag, 25. November, enden. Neben den betrieblichen Unterhaltungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Inning wie die Reinigung der Tunnelwände, Entwässerungseinrichtungen sowie Kehrarbeiten werden durch eine Fachfirma sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik wie die Brandmeldeanlage, Notrufeinrichtung und Beleuchtung gewartet und geprüft. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, werden sämtliche Arbeiten während den verkehrsarmen Zeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt. Von 20.30 Uhr bis 5 Uhr steht jeweils nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Von 22 Uhr bis 3 Uhr wird der Verkehr einstreifig im Gegenverkehr durch die jeweils nicht gesperrte Tunnelröhre geleitet. Ab 5 Uhr stehen wieder beide Fahrstreifen je Fahrtrichtung uneingeschränkt zur Verfügung. Die jeweiligen Tunnelsperrungen sind wie folgt vorgesehen: im Tunnel Eching von Montag bis Dienstag, 21. bis 22. November, in Fahrtrichtung Lindau und von Dienstag bis Mittwoch, 22. bis 23. November, in Fahrtrichtung München sowie im Tunnel Etterschlag von Mittwoch bis Donnerstag, 23. bis 24. November, in Fahrtrichtung München und von Donnerstag bis Freitag, 24. bis 25. November, in Fahrtrichtung Lindau. (AZ) Lesen Sie dazu auch Eching Eching: Die Autobahn bekommt einen Flüsterasphalt

Landkreis Landsberg Plus A 96: Wie die neuen Höhenkontrollen wirken

Themen folgen