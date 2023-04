Überraschende Baustelle: Straßenarbeiten in Reichling sorgen für Ärger

Besonders große Fahrzeuge wie Lastwagen haben voraussichtlich bis Montag Probleme bei der Durchfahrt im Gewerbegebiet Eggarten.

Am Eggartenweg in Reichling wird derzeit der Anschluss für die Wasserleitung für das Baugebiet Kinsfeld gelegt. Dazu musste die Straße aufgerissen werden. Was für die Firmen in dem Gewerbegebiet jedoch etwas überraschend kam – die Anlieger hatten davon nichts gewusst, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung publik wurde. Gemeinderat Benjamin Graf – selbst Firmeninhaber – sprach dies in der Sitzung an. "Es kommt niemand mehr zu den Firmen hin“, beklagte er. Bürgermeister Johannes Leis gab ihm Recht: Die Baufirma hätte die Gemeinde und die Anlieger eigentlich informieren müssen, bevor die Straße aufgerissen worden sei. Die Gemeinde habe auch nicht Bescheid gewusst, so Leis. "Das können die doch nicht einfach machen“, sagte Graf.

Größere Fahrzeuge müssen in Reichling einen Umweg machen

Allerdings besteht das Problem wohl hauptsächlich für größere Lkws. Für die Anlieger hatte die ausführende Firma nämlich noch eine Spurbreite von zwei Metern freigelassen: "Man hatte gedacht, dass das reicht“, beschrieb Reinhold Seefelder vom Technischen Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Reichling auf Nachfrage des LT das Problem. Größere Fahrzeuge müssten nun aber einen Umweg über Reichlingsried fahren, erläuterte der Veraltungsmitarbeiter. Die Beschwerden hielten sich jedoch in Grenzen: Lediglich eine Anwohnerin habe sich im Bauamt beschwert, berichtete Seefelder. Wenn alles klappt, könnten die Bauarbeiten schon am Montag wieder beendet werden, informierte er. (sim)

